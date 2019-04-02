Третья ежегодная международная конференция «Финтех-2019» пройдет 19 апреля в Москве, в отеле InterContinental Moscow Tverskaya.



Мероприятие объединит представителей власти, крупного и среднего бизнеса, а также финтех-компаний для совместного обсуждения инициатив и проектов по развитию цифрового финансового рынка.

Ключевые темы:

Каких цифровых трансформаций традиционных финансовых институтов ждать в ближайшее время?

Каким будет банк будущего?

Какие технологии будут в тренде на финансовом рынке в ближайшие годы?

Как новые мультиплатформенные продукты помогут удовлетворить растущий спрос населения и бизнеса?

Какова роль регулятора в процессе внедрения инновационных технологий в финансовом секторе?

Организатор конференции — деловая газета «Ведомости». Подробнее — на сайте мероприятия.