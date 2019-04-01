Шведское управление по расследованию экономических преступлений (EMB) отклонило запрос американского финансиста Уильяма Браудера о проведении расследования в отношении Swedbank из-за обвинений в отмывании денег, сообщает ведомство в понедельник.

В начале марта Браудер направил жалобу на Swedbank в шведскую прокуратуру и EMB. Он утверждал, что 176 млн долларов на счетах клиентов банка якобы были связаны с финансовыми операциями, которые расследовал аудитор Сергей Магнитский.

Как отмечается в пресс-релизе, операции, которые просил расследовать Браудер, относятся к 2006—2012 годам, этот период не относится к текущему расследованию в отношении банка. Кроме того, в отношении этих операций действуют ограничения по времени.

Браудер направил властям Швеции жалобу на Swedbank Основатель британского инвестфонда Hermitage Capital заявил, что через отделения шведского банка прошло большое количество подозрительных трансакций.

«В связи с этим прокуроры Управления по расследованию экономических преступлений в Гетеборге решили не начинать предварительное расследование», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что «суммы, переводные на шведские счета, ограничены и меньше указанных в заявлении».

В настоящее время EMB проводит расследование в отношение Swedbank из-за подозрений в сокрытии информации о подозрительных операциях в эстонском отделении банка в период с 2007 по 2015 год. Президент банка Бригитте Боннесен была отправлена в отставку.