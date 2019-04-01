Альфа-Банк снизил ставки по ипотечным кредитам от 8 млн рублей для Москвы и Московской области и от 6 млн рублей для остальных регионов до 9,99% с 1 апреля 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В банке можно получить ипотеку на покупку строящегося жилья по ставке от 9,99% годовых в рамках специального предложения, на покупку готового жилья — по ставке от 10,49%. В рамках программ рефинансирования банк предлагает процентную ставку от 10,29% годовых.

Минимальный первоначальный взнос составляет от 15% (при взносе менее 20% применяется надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта). Также заемщик может оформить ипотеку по двум документам при увеличении ставки на 0,5 п. п. при первоначальном взносе не менее 40% от стоимости жилья.

Ипотечный кредит в Альфа-Банке предоставляется на срок от трех до 30 лет.