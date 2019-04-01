Клиентам Кредит Европа Банка стала доступна возможность оформить потребительский кредит в мобильном приложении. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

При использовании мобильного приложения клиентам нет необходимости обращаться в отделение.

Если у клиента есть предварительно одобренные предложения, они отображаются в разделе меню «Кредитные предложения». В этом разделе можно подать заявку на кредит с определенной суммой на нужный срок.

Кроме того, в приложение добавлены такие функции, как считывание и генерация QR-кодов для осуществления переводов денежных средств, оформление покупок по кредитным картам в рассрочку.