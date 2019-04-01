Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Абсолют Банку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «B2». Прогноз по рейтингам изменен на «негативный» (с «рейтинга на пересмотре»). Базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка понижены до «b3» с уровня «b2».

Кроме того, Moody's подтвердило Балтинвестбанку, санируемой «дочке» «Абсолюта», долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «Caa1», сохранив «стабильный» прогноз, а оценки собственной кредитоспособности Балтинвестбанка ухудшило: базовую — до «caa3» с «caa2», скорректированную базовую — до «caa2» с «caa1».

Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Там поясняется, что рейтинговые действия связаны с ослаблением профилей платежеспособности двух банков. При этом депозитные рейтинги обоих банков учитывают умеренную вероятность получения ими господдержки.

Понижение базовой оценки кредитоспособности «Абсолюта» отражает небольшой размер его подушки капитала, а также ухудшение качества его активов в последнее время и, как следствие, убытки банка.

Согласно аудированной отчетности банка по МСФО, во второй половине 2018 года уровень просрочки в портфеле группы вырос до 25,6% с 18,1%. Произошло размывание консолидированных показателей достаточности капитала группы после создания в 2017-м резерва по проблемным ссудам Балтинвестбанка и дальнейшего формирования резервов на потери по ссудам в существенном размере в прошлом году. Чистый убыток группы в 7,5 млрд рублей во втором полугодии прошлого года перекрыл положительный эффект от капитального вливания со стороны НПФ «Благосостояние», конечного бенефициара Абсолют Банка, в августе 2018-го в размере 6 млрд рублей.

Акционеры добавили Абсолют Банку 6 млрд рублей в капитал Эмиссионный доход в результате размещения ценных бумаг увеличился на 4,3 млрд рублей и составил 10,8 млрд рублей.

Как полагают в Moody's, ожидаемая поддержка от третьей стороны существенно поправит баланс банка.

Уставный капитал Абсолют Банка будет увеличен до 9,4 млрд рублей Средства поступят в первом полугодии 2019 года.

«Негативный» прогноз по депозитным рейтингам «Абсолюта» обусловлен сохраняющейся неясностью касательно размера и сроков предоставления ему поддержки, а также отсутствием определенности в отношении способности банка стабилизировать качество активов и восстановить прибыльность для дальнейшего укрепления позиций по капиталу.



Понижение оценок собственной кредитоспособности Балтинвестбанка отражает усугубление его дефицита капитала. Подтверждение ряда других его рейтингов в числе прочего связано с улучшением профиля ликвидности и фондирования благодаря существенному объему средств, предоставленных Агентством по страхованию вкладов на спасение банка.