Платежная система Contact обновила интернет-платформу для денежных переводов онлайн. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

После обновления платформы при заполнении реквизитов на экран выводятся только те поля, которые нужно заполнять конкретно для этого вида перевода. Объединены шаги с выбором региона и города, а также шаблоны для внесения данных отправителя и получателя. Риск ошибки при вводе данных сводится к минимуму, сокращается время совершения операции, считают в компании.

На главной странице теперь отражается информация для клиентов о точках обслуживания, тарифах и акциях, а также появился раздел с часто задаваемыми вопросами. С основной страницы можно быстро перейти на форму для проверки статуса перевода.

«Вся стилистика и навигационное управление были переработаны в соответствии с современными требованиями пользовательского опыта при работе с финансовыми сервисами. Комплекс этих преобразований позволил сделать качественный рывок по улучшению сервиса. Теперь продукт соответствует всем стандартам качества и отвечает требованиям самых взыскательных клиентов», — отмечается в сообщении.