Альфа-Банк до конца 2019 года планирует запустить услугу выдачи наличных на кассах магазинов при безналичной оплате покупки, сообщил ТАСС руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-Банка Денис Хренов. Ранее о планах запустить такую услугу в июле 2019 года сообщил Сбербанк.

«Вместе с нашим партнером по эквайрингу — компанией UCS — мы прорабатываем технологические и юридические аспекты сервиса, и такое решение будет предложено и от нас рынку. Мы хотим посмотреть на реакцию населения и ретейлеров на первый опыт реализации сервиса выдачи наличных в кассах торговых сетей. Пока, на наш взгляд, этот продукт скорее must have для наших клиентов по эквайрингу. Скорее всего, запуск будет не ранее четвертого квартала 2019 года», — сказал он. Услуга станет доступна для держателей карт любых банков.

Хренов отметил, что на старте проекта услуга будет ориентирована на небольшие региональные торговые сети, прежде всего в сегментах малого и среднего бизнеса.