Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до 600 млн долларов, сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

«В соответствии с решением президента РФ, Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до 600 миллионов долларов США. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам. В настоящий момент ведутся необходимые для подписания межгосударственного соглашения процедуры», — сказал министр.

Также он добавил, что Белоруссия завершила выполнение мер, необходимых для предоставления седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 млн долларов США. Белоруссия получит транш до конца месяца.

«Белорусская сторона до конца текущего месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета», — добавил он.