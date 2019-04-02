Суверенный Рунет будет передавать информацию в российском сегменте Интернета с использованием отечественных средств шифрования, говорится в поправках к законопроекту, подготовленных комитетом Госдумы по информационной политике.

«Распространение или предоставление информации в электронном виде осуществляется с использованием кодирования такой информации. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок выдачи и использования кодов и средств шифрования, необходимых для кодирования информации, а также определяет лиц, уполномоченных выдавать такие коды и средства шифрования», — говорится в проекте текста поправок, подписанном главой думского комитета Леонидом Левиным.

Как сообщает РБК , документ отдельно обязывает организаторов распространения информации (ОРИ), то есть компании, управляющие сервисами по обмену сообщениями, обеспечить возможность дополнительного кодирования электронных сообщений с использованием средств шифрования, одобренных правительством. При этом отечественное шифрование также будет использоваться в государственных информационных системах (ГИС).

Таким образом, предложенные поправки означают, что все крупные российские интернет-компании должны будут внедрить российские средства шифрования в свои продукты: почтовые клиенты, браузеры, мессенджеры и др., считает гендиректор Института исследований Интернета Карен Казарян. В случае с браузерами это означает, что им придется добавить российскую структуру в доверенные корневые центры сертификации в настройках.

«Криптография сейчас используется во всех значимых интернет-сервисах: мессенджерах, соцсетях, онлайн-банкинге, ради которого, собственно, изобрели протокол SSL. В Интернете сейчас больше 80% шифрованного трафика, и его доля продолжает расти», — говорит разработчик отечественных систем шифрования Дмитрий Белявский. Он отмечает, что предлагаемые поправками меры не дают шансов сделать использование отечественной криптографии добровольным и удобным.

Ряд опрошенных РБК экспертов выразили беспокойство тем, что массовое использование отечественных средств шифрования может помочь российским силовым структурам расшифровывать российский интернет-трафик, который операторы связи и ОРИ с прошлого года должны хранить в рамках так называемого закона Яровой.