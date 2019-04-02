Суверенный Рунет будет передавать информацию в российском сегменте Интернета с использованием отечественных средств шифрования, говорится в поправках к законопроекту, подготовленных комитетом Госдумы по информационной политике.
«Распространение или предоставление информации в электронном виде осуществляется с использованием кодирования такой информации. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок выдачи и использования кодов и средств шифрования, необходимых для кодирования информации, а также определяет лиц, уполномоченных выдавать такие коды и средства шифрования», — говорится в проекте текста поправок, подписанном главой думского комитета Леонидом Левиным.
Как сообщает РБК, документ отдельно обязывает организаторов распространения информации (ОРИ), то есть компании, управляющие сервисами по обмену сообщениями, обеспечить возможность дополнительного кодирования электронных сообщений с использованием средств шифрования, одобренных правительством. При этом отечественное шифрование также будет использоваться в государственных информационных системах (ГИС).
Таким образом, предложенные поправки означают, что все крупные российские интернет-компании должны будут внедрить российские средства шифрования в свои продукты: почтовые клиенты, браузеры, мессенджеры и др., считает гендиректор Института исследований Интернета Карен Казарян. В случае с браузерами это означает, что им придется добавить российскую структуру в доверенные корневые центры сертификации в настройках.
«Криптография сейчас используется во всех значимых интернет-сервисах: мессенджерах, соцсетях, онлайн-банкинге, ради которого, собственно, изобрели протокол SSL. В Интернете сейчас больше 80% шифрованного трафика, и его доля продолжает расти», — говорит разработчик отечественных систем шифрования Дмитрий Белявский. Он отмечает, что предлагаемые поправками меры не дают шансов сделать использование отечественной криптографии добровольным и удобным.
Ряд опрошенных РБК экспертов выразили беспокойство тем, что массовое использование отечественных средств шифрования может помочь российским силовым структурам расшифровывать российский интернет-трафик, который операторы связи и ОРИ с прошлого года должны хранить в рамках так называемого закона Яровой.