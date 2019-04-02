Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за февраль 2019 года.

Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по МедиаИндексу за февраль.

- До конца 2019-го процентные ставки по ипотеке в России вряд ли уменьшатся до 8% годовых, но могут достичь такого уровня уже в следующем, 2020 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

- Глава Сбербанка прокомментировал ситуацию с задержанием основателя компании Baring Vostok Майкла Калви, выразив последнему поддержку и надежду на то, что данное дело окажется «недоразумением».

- Президент России Владимир Путин наградил главу Сбербанка орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на втором месте.

- Андрей Костин сообщил, что ВТБ приобретет контрольный пакет акций московского футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль. По его словам, ВТБ в настоящее время осуществляет полное финансирование клуба.

- Андрей Костин рассказал на пресс-конференции о том, что банк ВТБ стал владельцем Новороссийского зернового терминала, приобретя 100% акций предприятия. Глава ВТБ заявил, что в ближайшие «пару лет» банк не намерен продавать акции ОЗК и попробует поработать с образовавшимся после покупки терминала в Новороссийске зерновым кластером.

- ВТБ и правительство Краснодарского края в рамках Российского инвестиционного форума подписали протокол о развитии аэропорта Геленджик. Подписи под документом поставили глава банка ВТБ Андрей Костин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава администрации города Геленджик Алексей Богодистов.

Президент — председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов замыкает тройку лидеров.

- На пресс-конференции Михаил Задорнов заявил о де-факто завершении санации «ФК Открытие», а также о рассмотрении вопроса о выплате банком дивидендов в пользу ЦБ по итогам 2018 года.

- Глава банка «ФК Открытие» заявил, что президента Владимира Путина дезинформировали о размере комиссии, которую магазины платят банкам при оплате товаров и услуг картами. Задорнов подчеркнул, что не видел комиссии в 3% в распространенной практике.

Самые заметные перемещения в медиарейтинге:

Александр Соколов (+9), председатель правления банка «Траст», на пресс-конференции сообщил, что созданный ЦБ на базе «Траста» Банк непрофильных активов (БНА) вернул 230 млрд рублей из почти 3 трлн, потраченных на санацию крупных кредитных организаций.

Дмитрий Руденко (+11), президент — председатель правления Почта Банка, рассказал об особенностях банковского бизнеса в российской глубинке и о новых направлениях развития банковских услуг.

Михаил Якунин (+9), председатель совета директоров Российского Национального Коммерческого Банка, сообщил, что в отделениях Почты Крыма могут появиться точки обслуживания РНКБ. По его словам, крупнейший банк Крыма откроет до 100 точек обслуживания в отделениях Почты Крыма.

Алексей Левченко (+8), председатель правления банка «Ренессанс Кредит», рассказал СМИ, стоит ли банкам расширять предложение услуг клиентам.