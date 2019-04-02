Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал здание Малого гостиного двора в Петербурге, принадлежащее компании «Мойка 22», которая была инициатором процедуры банкротства акционера и основателя Балтийского Банка Андрея Исаева, сообщает ТАСС.

В апреле прошлого года Исаев был признан банкротом. Ранее сообщалось, что конкурсный управляющий Исаева Михаил Чукин после введения процедуры банкротства в суде пытался оспорить сделку 2013 года между банкиром и «Мойкой 22» на 186 млн рублей, суд на время рассмотрения ходатайства управляющего в качестве обеспечительной меры наложил арест на деньги и имущество компании на сумму 266 млн рублей.

Компания, согласно судебному акту, попросила отменить обеспечительную меру или заменить объект ареста. Таким образом, суд наложил арест на здание Малого гостиного двора, которое является памятником архитектуры федерального значения и внесено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Согласно данным Росреестра, площадь арестованного здания составляет 10,3 тыс. квадратных метров. Кадастровая стоимость объекта — 121,7 млн рублей.