Газпромбанк с апреля запускает курьерскую доставку дебетовых и кредитных карт в крупных городах России, сообщил источник в кредитной организации. В планах банка к концу года выдавать дистанционно 10% карт. В 2020 году показатель планируется нарастить до 25%.

По словам собеседника Банки.ру, курьеры смогут доставлять все типы карт из линейки Газпромбанка, услуга будет бесплатной.

В пресс-службе кредитной организации подтвердили разработку подобного сервиса. Это один из этапов трансформации розничного направления, передал через пресс-службу вице-президент Газпромбанка Алексей Попович.



По итогам 2018 года у Газпромбанка было более 5 млн розничных клиентов и 4,8 млн действующих карт. Сейчас доставку карт уже предлагают ВТБ, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, «Яндекс.Деньги».

Юлия КОШКИНА, Banki.ru