Российский союз автостраховщиков (РСА) усовершенствовал свое мобильное приложение «ДТП.Европротокол», в ближайшее время новое приложение будет доступно для скачивания в новом дизайне и с новым функционалом. Об этом сообщил IT-директор РСА Алексей Самошин.



Одним из ключевых нововведений станет интегрированность мобильного приложения РСА с мобильными приложениями страховщиков, пояснил он. Система состоит из двух частей: самого мобильного приложения и сопровождающей серверной части. Страховщики, подключенные к АИС ОСАГО, смогут подключать свои мобильные приложения к серверной части сайта РСА.

Таким образом, автовладельцу будет достаточно скачать всего одно мобильное приложение — той компании, в которой он покупает свои полисы, чтобы получить полноценный функционал по всем видам страхования.

Дизайн приложения «ДТП.Европротокол» стал современным, улучшилась функциональная составляющая, учитывающая современные подходы к управлению мобильным приложением.

Одновременно с этим РСА реализует эксперимент по введению электронной процедуры оформления убытка по ОСАГО через мобильное приложение «Помощник ОСАГО», разработанное Банком России и переданное РСА. Запуск «Помощника ОСАГО» намечен на сентябрь 2019 года. Эксперимент пройдет в четырех регионах: двух столицах и их пригородах.

По результатам эксперимента РСА планирует сформировать единое мобильное приложение для оформления электронного извещения по европротоколу, на которое будут опираться участники страхового рынка, пояснил Алексей Самошин.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru