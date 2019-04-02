Фондовые торги в РФ стартовали во вторник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:08 мск индекс Мосбиржи был на 0,38% выше, чем на закрытии сессии понедельника, и составлял 2 530,86 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени повысился на 0,37% до отметки 1 218,83.

«Российский рынок акций вчера окончательно позабыл санкционные страхи, на хорошем внешнем фоне прибавил 0,9% и закрылся на отметке 2 521,25 пункта. Тем самым рублевый индикатор не только закрепился выше «боковика» 2 450—2 500 пунктов, но и ушел выше несильного сопротивления 2 510. Таким образом, дорога на покорение исторических максимумов открыта», — пишет аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По его словам, «основную поддержку рынку оказывали Штаты, выросшие вчера примерно на 1,2%. Поводом для подъема стала позитивная статистика из Китая».

Перед началом торгов эксперт прогнозировал, что «сегодня российский рынок акций откроется в районе вчерашнего закрытия, может быть, небольшим, в пределах 0,3%, ростом. Но вот дальнейшая динамика пока не определена. Собственных идей на рынке, кроме дивидендных историй, нет, и «голубые фишки» будут следовать за западными индикаторами».



«В любой момент может всплыть и санкционный вопрос, реакция рынка на который будет зависеть от жесткости принимаемых Штатами решений», — добавляет Антонов.