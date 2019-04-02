Банк «Левобережный» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям начисление процентов на остаток средств на расчетном счете — «Неснижаемый остаток».

Таким образом, проценты начисляются на согласованный остаток денежных средств на расчетном счете компании, хранящихся в течение определенного периода, установленного по соглашению сторон, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Это позволяет клиентам банка получить процентный доход без перечисления средств с расчетного счета.

Срок сделки — от четырех дней. Сумма сделки — от 1 млн рублей.