Оренбургский НИКО-Банк изменил ставки по кредитным картам. Теперь по картам категорий Masterсard Standard и Masterсard Gold процентная ставка равна 22% годовых по безналичным операциям и по операциям по снятию наличных, а по Masterсard Black Edition — 20% годовых.

«Ранее было предусмотрена отдельная ставка в размере 27% (Masterсard Standard, Masterсard Gold) и 25% (Masterсard Black Edition) по операциям, связанным с получением наличных денежных средств», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Хвостова.

По «классическим» и «золотым» картам максимальный кредитный лимит устанавливается в размере до 200 тыс. рублей, (ранее по «классическим» — до 100 тыс. рублей), по Masterсard Black Edition — до 300 тыс. рублей.

Комиссия за выпуск «классической» карты составляет 350 рублей, «золотой» — 2,5 тыс. рублей. Вариант оплаты обслуживания кредитной карты Masterсard Black Edition клиент выбирает самостоятельно: 9 тыс. рублей за весь срок при выпуске карты или 3,5 тыс. рублей ежегодно. Комиссия за снятие денежных средств в банкоматах и кассах банка не взимается. Для «классических» карт комиссия в устройствах сторонних банков составит 4%, минимум 300 рублей, для «золотых» и Masterсard Black Edition — 3%, минимум 300 рублей.

«По продукту предусмотрен льготный период до 55 дней. Минусом кредитных карт продолжает оставаться то, что грейс-период не распространяется на операции по снятию наличных», — комментирует эксперт Банки.ру.