ЦБ РФ намерен выяснить, по какой причине некоторые рестораны не принимают карты от посетителей, ссылаясь на дорогой эквайринг, и может принять меры, если выявится незаконная практика, сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

«Я не готов сейчас это утверждать, но есть предположения, что карты они не принимают не по причине того, что там дорогой эквайринг, а совсем по другой причине. Мы следим за этой темой», — сказал Скобелкин.

По его словам, если регулятор увидит какую-либо «направленную деятельность» в действиях таких ресторанов, то он может принять меры. Пока массовых случаев непринятия карт в ресторанах ЦБ не зафиксировал, отметил зампред.

«Надо посмотреть повнимательнее, насколько широк масштаб», — добавил он.