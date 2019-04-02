Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий введение нового правового института — соглашения с регулятором (Банком России) как основания для освобождения от административной ответственности по составам правонарушений, связанным с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 9 апреля 2019 года. Документ инициирован группой депутатов Госдумы во главе с Владиславом Резником.

Законопроект закрепляет в законодательстве основные вопросы заключения и исполнения соглашения с Банком России, его содержания и полномочий Банка России. Лицо, заключающее соглашение, будет обязано уплатить в федеральный бюджет сумму, определенную в соглашении с ЦБ, но не менее суммы излишнего дохода или суммы убытков, которые такое лицо получило (избежало) в результате операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой либо товарами. До заключения соглашения Банку России необходимо предоставить исчерпывающую информацию об операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой или товарами, на основании которых было возбуждено дело об административном правонарушении.

Документ также устанавливает порядок и дополнительные условия заключения соглашения с Банком России: оно не может быть заключено с должностными лицами и служащими федеральных (субъектов и муниципалитетов) органов исполнительной власти, работниками органов управления государственных внебюджетных фондов, а также служащими Банка России, имеющими доступ к инсайдерской информации.

Соглашение заключается на основании решения комитета финансового надзора ЦБ РФ и подписывается председателем Банка России или его заместителем. Центробанк будет обязан публично раскрывать информацию о таких соглашениях.

«Как показывает мировая практика административных расследований, связанных с противодействием манипулированию или использованию инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, институт соглашения с регуляторами позволяет существенно повысить эффективность государственной политики по защите публичных интересов в сфере регулирования финансового рынка», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.