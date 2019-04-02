Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск поднялся на 29 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,47 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 18,8 тыс. сделок на сумму порядка 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,18—65,56 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 73,23 рубля, повысившись на 16 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5 тыс. сделок примерно на 402,3 млн евро по курсам от 73,07 до 73,39 рубля за евро.

«Рубль плавно отступает в парах с иностранными валютами, несмотря на дорогую нефть и в целом «бычий» настрой в сырье. Доллар США, в свою очередь, на мировом валютном рынке укрепляется, и это вместе с призрачными опасениями ужесточения санкций давит на «россиянина». Гринбек к вечеру восстановился к 65,5 рубля, он может довольно долго балансировать в границах 65,3—66 рублей без сильного катализатора. Евро не хватает импульса в паре с рублем, поэтому краткосрочный «боковик» здесь остается актуальным в пределах 73,1—73,65 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.