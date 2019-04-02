Банк России по поручению президента РФ Владимира Путина разработал предложения по борьбе с черными кредиторами, в том числе в части изменения регулирования рынка микрофинансирования. Об этих мерах рассказала во вторник, 2 апреля, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Межрегионального банковского совета в Совете Федерации.

Свои предложения ЦБ начал обсуждать с министерствами и ведомствами. Некоторые из них требуют внесения изменений в законодательство, отметила Набиуллина. В пресс-службе регулятора РБК пояснили, что предложения еще будут обсуждаться и их представят президенту до 1 мая.

Среди предложений регулятора — ввести уголовную ответственность за нелегальную микрофинансовую деятельность и для черных коллекторов, обязать МФО идентифицировать граждан при выдаче кредита с использованием государственных баз данных (ФНС или ПФР), запретить МФО выдавать займы под залог жилья, поднять требования к капиталу микрокредитных компаний с существующих 10 тыс. до 1 млн рублей, повысить требования к деловой репутации менеджмента и собственника МФО, увеличить минимальный размер для инвестиций граждан в МФО с 1,5 млн до 3 млн рублей. Также регулятор предложил предоставить ему право на самостоятельную блокировку сайтов нелегальных кредиторов.

Набиуллина и Матвиенко предложили запретить МФО выдавать кредиты под залог жилья Кроме того, ЦБ предлагает повысить ответственность за нелегальную микрофинансовую деятельность.

Российский президент обратил внимание на проблему нелегальных кредиторов и рынка микрокредитования в последнем послании к Федеральному собранию. «Прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов», — заявлял он.