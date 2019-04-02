Чистая прибыль АО «ВЭБ-лизинг» за 2018 год по РСБУ составила 4 млрд рублей против убытка в 109 млрд рублей годом ранее. Такие данные отчетности приводятся в релизе организации.

Согласно отчетности, выручка «ВЭБ-лизинга» в 2018-м оказалась примерно на уровне предыдущего года: 67,64 млрд против 67,776 млрд рублей.

«Перед обновленной командой стояла серьезная задача по завершению финансового оздоровления общества. Мы проделали большую работу по урегулированию проблемной задолженности, продолжили курс на замену дорогого внешнего фондирования привлечением денежных средств от группы «ВЭБ.РФ». Свой вклад внесли доходы от операционной аренды и эффективное управление валютной позицией», — комментирует генеральный директор «ВЭБ-лизинга» Артем Довлатов.



«Результат прошедшего года важен и с другой точки зрения: «ВЭБ-лизинг» сейчас на пороге больших изменений. Реализованный план финансового оздоровления позволит провести интеграцию в «ВЭБ.РФ» наиболее эффективно. В рамках структуры «ВЭБ.РФ» лизинговый портфель планируется наращивать прежде всего в проектах развития экономики городов, авиа-, судо- и машиностроения», — отметил Довлатов.