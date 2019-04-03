Сбербанк России и Emirates NBD Bank PJSC подписали обновленное соглашение о купле-продаже 99,85% акций турецкого Denizbank A. S. Об этом сообщает в среду Сбербанк.

Соглашение с обновленными условиями было подписано 2 апреля 2019 года. В соответствии с ним общая стоимость 99,85% акций Denizbank, которые Сбербанк продает эмиратскому банку, составила 15,48 млрд турецких лир. Собственный консолидированный капитал Denizbank по турецким стандартам отчетности равен 15,51 млрд турецких лир на 31 декабря 2018 года.

Ожидается, что сделка будет закрыта во II квартале 2019 года, и она подлежит необходимому согласованию регулирующими органами.

Напомним, в мае 2018 года Сбербанк и банк Emirates NBD из ОАЭ заключили обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank за 14,6 млрд турецких лир с расчетами по сделке по механизму locked box. Цена была основана на консолидированных собственных средствах Denizbank на 31 октября 2017 года. Предполагалось, что в дополнение Emirates NBD выплатит проценты на покупную цену за период с 31 октября 2017-го и по дату закрытия сделки. Расчеты по сделке будут произведены в долларах США, и договор включал элемент хеджирования, предусматривающий определение курса конверсии турецкой лиры к доллару внутри узкого диапазона. В Сбербанке в этой связи подчеркивали, что влияние изменений курса конверсии лиры к доллару на сумму к получению будет несущественным.

Договор предусматривал, что как часть сделки Emirates NBD приобретет у Сбербанка по номинальной стоимости права требования по субординированным кредитам Denizbank, ранее предоставленным Сбербанком. После закрытия сделки Сбербанк перестанет быть акционером Denizbank.



Сбербанк вновь продлил срок ожидаемого закрытия сделки по продаже Denizbank Ранее в феврале глава Сбербанка Герман Греф говорил, что финучреждение сохраняет планы по продаже Denizbank до конца I квартала текущего года.

Закрытие сделки неоднократно переносилось. В Сбербанке после подписания майского соглашения с Emirates NBD говорили, что сделка по продаже Denizbank будет закрыта до конца 2018 года (изначально не исключалась возможность ее закрытия даже и в III квартале 2018-го). Там также заявляли, что сделка в любом случае будет прибыльной для Сбербанка.

В начале октября 2018-го агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, написало, что Emirates NBD может пересмотреть свое предложение по покупке Denizbank. Отмечалось, что банк из ОАЭ намерен завершить приобретение турецкой «дочки» Сбербанка, но обеспокоен тем, что цена, установленная в мае, слишком высока после обвала лиры.

В отчетности группы Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2018 года, опубликованной 1 ноября, говорилось, что закрытие сделки ожидается в конце 2018-го — начале 2019-го.

В январе этого года первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис сообщил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума, что Сбербанк в рамках сделки по продаже Denizbank получил разрешение регуляторов всех стран, кроме ОАЭ, и рассчитывает в феврале получить последнее разрешение.

В кулуарах Российского инвестиционного форума в середине февраля 2019 года глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что финучреждение сохраняет планы по продаже Denizbank до конца I квартала текущего года.

В отчетности группы Сбербанка по МСФО за 2018 год, опубликованной в конце февраля, отмечалось, что сделка по Denizbank будет закрыта в первом полугодии 2019 года.

