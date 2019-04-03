В России практически удвоилось (с 28 до 50) количество регионов, которые можно отнести к категории финансово устойчивых, говорится в исследовании, которое специально для «Известий» подготовило агентство «Эксперт РА». По мнению экспертов, прорыв состоялся благодаря стабильным ценам на нефть и курсу рубля, а также бюджетной дисциплине глав регионов и запущенной государством программе реструктуризации кредитов.

В числе регионов с самой неблагоприятной социально-экономической ситуацией — Калмыкия, Мордовия, Марий Эл и Республика Алтай, а также Саратовская, Курганская и Пензенская области и Республика Тыва. За исключением Саратовской области все упомянутые территориальные объединения являются или высокодотационными, или недостаточно финансово самостоятельными, следует из впервые проведенного исследования устойчивости субъектов РФ.

Аналитики «Эксперт РА» посчитали долю ННД (налоговые и неналоговые доходы) в доходах консолидированных бюджетов регионов, чтобы выяснить, в какой степени субъекты РФ могут обеспечить себя сами без поддержки из центра. По словам старшего директора по корпоративным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиевой, к высокодотационным и неустойчивым с финансовой точки зрения относятся регионы, доля ННД у которых составляет менее 50%. «Середнячки» с показателем 50–70% считаются недостаточно устойчивыми, поскольку значительная часть их доходной базы формируется за счет средств федерального центра.

Почти все регионы из «списка премьера» к устойчивым не относятся, показало исследование «Эксперт РА». Недостаточно зарабатывают по итогам прошлого года 35 российских регионов. Причем 13 из них являются высокодотационными с долей ННД от 20,1% до 47,7%.

При этом лидерами по приросту доли собственных доходов среди всех регионов стали Дагестан и Ингушетия (32,6% и 20,5% соответственно).

В двух других группах остальные субъекты — кроме Сахалинской области и Ямало-Ненецкого округа, где было зафиксировано незначительное снижение (с 89,5% до 85,5% и с 92% до 91,7% соответственно) — также существенно улучшили свои показатели. В итоге 11 субъектов (Москва, Тюменская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский округ, Ленинградская область, Московская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Коми и Самарская область) имеют долю ННД в доходах консолидированного бюджета выше 90%.

По словам экспертов, прошедший год был достаточно благополучным для сырьевых компаний. Именно они обеспечили основной вклад в прирост налога на прибыль. Этому способствовали высокие цены на нефть, газ и уголь. Позитивное влияние оказали также динамика валютного курса рубля, повышение эффективности налогового администрирования и более жесткая политика в отношении обязательств региональных бюджетов.

В Минфине улучшение показателей объясняют в том числе и снижением долговой нагрузки субъектов РФ.

По мнению «Эксперт РА», программа реструктуризации долгов регионов, рассчитанная на семь лет, позволила направлять высвободившиеся средства на погашение коммерческого долга, инвестиционные, социальные и другие цели. Более того, если в 2018–2019 годах региональные власти обеспечат рост ННД в свои бюджеты темпами не ниже инфляции, программа реструктуризации может быть продлена на срок до 12 лет.

Темпы роста доходов субъектов в нынешнем году будут более умеренными, чем в 2018 году, в целом должны будут вырасти примерно на 6–7%. Что незначительно, но превышает уточненный ЦБ в конце марта прогнозный уровень инфляции на конец этого года — 4,7–5,2%. Снижение темпов роста собственных доходов эксперты объясняют эффектом высокой базы после прорыва в 2018 году.