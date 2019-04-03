Российские фондовые индексы демонстрируют заметный рост в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:12 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,59% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 2 542,57 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени вырос на 1,06% — до отметки 1 229,1.

«На горизонте ближайших дней по индексу Мосбиржи мы продолжаем ориентироваться на диапазон 2 500—2 550 пунктов и сегодня, учитывая умеренно позитивный аппетит к риску на глобальных рынках, ожидаем перемещения индекса в верхнюю половину диапазона. При этом напоминаем, что для российских активов сохраняются санкционные риски и в ближайшее время может быть объявлено о введении второго раунда санкций за химоружие», — отмечается в распространенном в самом начале торгов комментарии управления статистики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка.

«Вчера торги проходили очень вяло и безыдейно, но все же по итогам дня индекс Мосбиржи прибавил 0,26%. Торги в Америке завершились около нулевой отметки, но сегодня фьючерсы на американские индексы прибавляют примерно 0,4%. В плюсе и основные азиатские рынки, — комментировал расклад на рынке перед началом торгов аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. — Нефть вплотную подошла к отметке 70 долларов за баррель, и вполне возможно, что после некоторой паузы продолжит рост. Если отметка 70 будет пройдена, то следующей целью движения станет уровень чуть менее 73 долларов за баррель. Однако вполне возможно, что в районе 70—70,5 произойдет либо временная остановка, либо отсюда последует небольшой откат».

«Такая картина внешнего фона дает ожидания позитивного открытия отечественного рынка акций... Впереди у индекса Мосбиржи нет сопротивления вплоть до исторических максимумов. Но, как и вчера, дальнейшая динамика рынка будет определяться исключительно движением американских фьючерсов: собственных идей на рынке не много», — прогнозировал эксперт.

