Реальные процентные ставки будут снижаться. Такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев на Биржевом форуме.

«Реальные процентные ставки будут естественным образом снижаться», — сказал он в ходе выступления.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявила, что рост процентных ставок в России, в том числе по ипотеке, по оценкам регулятора, не является критичным и не будет длительным.

