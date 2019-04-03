Реальные процентные ставки будут снижаться. Такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев на Биржевом форуме.
«Реальные процентные ставки будут естественным образом снижаться», — сказал он в ходе выступления.
Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявила, что рост процентных ставок в России, в том числе по ипотеке, по оценкам регулятора, не является критичным и не будет длительным.
ЦБ не считает критичным рост процентных ставок
Также рост ставок по ипотеке должен быть временным из-за того, что ряд однократных факторов привел к росту инфляции и росту ставок.