В 2018 году темпы роста ВВП России были самыми быстрыми за последние шесть лет. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев, выступая на Биржевом форуме.

«У нас за последний год экономика выросла более чем на 2%. Да, это далеко от устремлений и того, где мы видим потенциал этой экономики, но если мы сравним за последние 10—15 лет, это самый быстрый рост за последние шесть лет. Вдвое быстрее, чем средний рост за последнюю десятилетку. При этом нужно понимать, что этот рост не был обеспечен динамикой сырьевых рынков», — сказал Колычев.

Он подчеркнул, что структура роста стала более устойчивой.

«Структура роста более здоровая. За последние три года среднегодовой темп роста ненефтегазового экспорта составил 8%. Такими темпами роста мало какая страна может похвастаться. В исторической перспективе у нас такого не было с начала 2000-х годов», — добавил замминистра финансов.



По данным Росстата, в 2018 году рост ВВП составил 2,3%. Ранее статистическое ведомство пересмотрело оценки роста, повысив оценку динамики ВВП за III квартал 2018 года до 2,2% в годовом выражении (с 1,5% по первой оценке), за II квартал 2018 года — до 2,2% (с 1,9%) и за I квартал — до 1,9% (с 1,3% по первой оценке).