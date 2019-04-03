Сенаторы планируют внести в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об «ипотечных каникулах», распространяющие норму закона на все ранее взятые ипотечные кредиты, сообщил журналистам в среду первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Николай Журавлев. Изменения подготовлены вице-спикером СФ Евгением Бушминым, главой бюджетного комитета Сергеем Рябухиным и Журавлевым.

Таким образом, законопроект будет дополнен исчерпывающим перечнем документов, на основании которых принимается решение о предоставлении «ипотечных каникул», что исключит возможность злоупотреблений со стороны кредитных организаций при принятии решения о предоставлении заемщику льготного периода, сказал парламентарий.

По словам Журавлева, предусматривается введение максимального размера кредита, по которому заемщик сможет запросить у банка «ипотечные каникулы», что позволит применять положения закона по отношению к действительно нуждающимся гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, исключая случаи кредитования жилья, которое может быть отнесено к категории роскоши. Поправки определяют уровень снижения доходности заемщика и предлагают учитывать снижение относительно показателя его долговой нагрузки и кредитоспособности в целом.

Законопроект не будет предусматривать возможность взять несколько «ипотечных каникул» В документе сохранили срок в шесть месяцев.

Сенатор отметил, что планируется также дополнить проект закона нормой о необходимости учета обращений за льготным периодом всех созаемщиков, чей доход учитывался изначально при принятии решения о выдаче ипотечного кредита.

Другая поправка уточняет способ направления заемщику нового графика платежей с учетом льготного периода — предполагается направлять его в простой письменной форме, если иное не предусмотрено кредитным договором.

Также Николай Журавлев сообщил, что планируется внесение законопроекта, который предусматривает изъятие норм о государственной пошлине за удостоверение договоров об ипотеке, государственную регистрацию ипотеки, внесение изменений в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в связи с соглашением об изменении договора об ипотеке, а также за государственную регистрацию, внесение изменений и дополнений в регистрационную запись об ипотеке.