До 43—45% заемщиков в России допускают просроченную задолженность хотя бы на один день, сообщили Банки.ру в бюро кредитных историй «Эквифакс». При этом в сегменте потребительских кредитов этот показатель составляет 40—42%, кредитных карт — 47—49%, автокредитов — до 39—41%, а в сегменте ипотечных кредитов — до 35%.

Согласно исследованию бюро, наиболее показательной является ситуация с кредитными картами, по которым уровень технической просроченной задолженности является максимальным среди всех видов кредитов. На это влияет то, что сама кредитная карта остается довольно сложным для понимания потребителем видом банковского кредита, договор на нее является самым долгосрочным и массовым, и зачастую банки выдают кредитные карты не самым благонадежным заемщикам.

Также около трети (32%) заемщиков, хотя бы раз допустивших просроченную задолженность, в будущем вновь допускают возникновение такой же технической просроченной задолженности. При этом они оплачивают банку не только задолженность, но и штраф, повышая доходность банка.

Единственным сегментом клиентов, которые практически не допускают возникновения технической просрочки, являются потребители предпенсионного и пенсионного возраста.