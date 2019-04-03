Снижение доли нерезидентов в облигациях федерального займа позитивно влияет на российскую экономику, поскольку она становится менее зависимой от волатильных настроений иностранных инвесторов. Такое мнение высказал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на Биржевом форуме — 2019.

«В этом смысле некоторое снижение доли нерезидентов, мне кажется, очень оздоровляет ситуацию, и надо этот процесс рассматривать как весьма позитивный», — сказал Швецов.

По его словам, кривая доходности ОФЗ может оказывать давление на ставки по ипотеке и на длинные деньги в экономике.

«Поэтому если раньше мы очень сильно гордились большой долей нерезидентов на рынке госдолга (и она у нас в апреле прошлого года была, по-моему, 32% — это был рекорд, мы и инфраструктуру строили под иностранцев в значительной степени), то сегодня это большой вопрос. Есть внутренние деньги — а так ли нам необходим вот этот иностранный инвестор в нашем внутреннем государственном долге?» — сказал первый зампред ЦБ.

«Мы предпочли бы, чтобы доля (иностранных инвесторов) оставалась на текущем уровне, но если иностранцы опять будут массово приходить, то никаких ограничений регулирования мы делать не будем. На сегодняшний день мы точно не планируем подобных ограничений», — отметил в свою очередь замминистра финансов Сергей Сторчак.



Иностранные инвесторы за I квартал 2019 года приобрели облигации федерального займа на 249 млрд рублей, сообщил на днях Центробанк в «Докладе о денежно-кредитной политике». Согласно материалам ЦБ, на 1 марта этого года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составила 25,9% против 25% месяцем ранее и 24,4% в начале года.