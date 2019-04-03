Банк России отметил обострение конкуренции между страховщиками ОСАГО после расширения тарифного коридора с 9 января и намерен следить, чтобы борьба за клиента не отразилась на финансовой устойчивости страховых компаний, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах Биржевого форума — 2019.

По его словам, в настоящее время регулятор мониторит тарифы страховых компаний по ОСАГО и отмечает, что уровень конкуренции существенно возрос.

«Задача Центробанка — следить за этой ситуацией, чтобы борьба за клиента не привела к тому, что собираемые премии не отвечают размеру производимых выплат и таким образом ведут к неустойчивости страховых компаний», — сказал Чистюхин.

С 9 января 2019 года коридор базового тарифа ОСАГО расширился на 20% вверх и вниз: диапазон базовых ставок вместо 3 432—4 118 рублей составил 2 746—4 942 рубля.