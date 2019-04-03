Россия не будет раскрывать данные о платежах Венесуэлы по долгу. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, выступая на Биржевом форуме.

«Программа предоставления государственных кредитов является секретной. Все, что связано с отношениями между суверенным заемщиком и суверенным кредитором, не является публичной информацией, потому что это отношения двух суверенов, и чтобы дать информацию об отношениях, нужно как минимум спросить согласия у того суверена. В каждом соглашении есть оговорка о конфиденциальности», — пояснил Сторчак.



Он подчеркнул, что отношения двух суверенов в связи с привлечением, погашением, обслуживанием, реструктуризацией кредита Минфин публично комментировать не будет.