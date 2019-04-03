На российском фондовом рынке сложилась уникальная ситуация. Об этом заявил на Биржевом форуме партнер инвесткомпании East Capital и директор ее московского представительства Якоб Грапенгиссер.

По его словам, стоимость активов российских компаний очень низкая. «Мы видим для себя очень высокие премии к риску. И вряд ли эта премия будет еще выше», — отметил он. В целом, как считает финансист, российский рынок сочетает три фактора, которые крайне редко встречаются все вместе: это высокие дивиденды, низкая оценка акций и хороший потенциал роста.

«Нам интересны в России такие компании, как «Яндекс», Сбербанк, Х5, потому что мы понимаем, что и через три года, и через десять лет они будут расти», — добавил Грапенгиссер.

Отвечая на вопрос о судьбе российской валюты, он сказал, что, по прогнозам аналитиков компании, рубль будет укрепляться.



Шведская East Capital — одна из крупнейших компаний, инвестирующих в развивающиеся рынки в Европе.