Формирование законодательного регулирования в сфере цифровой экономики должно проводиться очень аккуратно, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Здесь нужно действовать очень аккуратно, потому что эти технологии только создаются и нам, с одной стороны, нельзя оставить эту «поляну» вообще без регулирования, а с другой стороны, ее нельзя зарегулировать», — сказал Медведев, чьи слова приводит ТАСС, на встрече с основным акционером и президентом «Норильского никеля» Владимиром Потаниным.

Премьер-министр пояснил, что юридически закрепленные решения «через полгода, через год могут прийти уже в прямое противоречие с тенденциями развития цифрового мира».



«Поэтому изменения в гражданском законодательстве и создание отдельных законодательных актов нужно очень тщательно выверять, так, чтобы самим себе не связать руки», — подчеркнул он.