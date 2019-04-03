В Москве 19—20 апреля в гостинице «Холидей Инн Сокольники» пройдет X Конференция кредитных и ипотечных брокеров.

В первый день конференции обсудят развитие рынка потребительского и бизнес-кредитования, построение системы привлечения кредитных заявок, кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ), создание франшизы, онлайн-брокеридж.

Во второй день пройдут три практических секции, посвященные внедрению новых продуктов, управлению бизнесом и интернет-технологиям. Участники под руководством экспертов разберутся в андеррайтинге МСБ, научатся принимать управленческие решения на основе цифр, сделают сайты для привлечения кредитных заявок.

На конференции выступят СЕО ЭБК Group Олег Попов, СЕО Finmedia Сергей Голуб, кредитные брокеры Андрей Полухин, Ибрагим Бадалов и Юрий Лелюхин, представители Expert Sender и Банки.ру.

Организатором конференции выступает онлайн-сервис для кредитных брокеров ЭБК System. Партнеры конференции — Норвик Банк и Совкомбанк. Информационный партнер — финансовый супермаркет Банки.ру.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте и по телефону: 8 (800) 333-45-12.