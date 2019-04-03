Альфа-Банк закрыл книгу заявок на собственные биржевые облигации (серия 002Р-04) на сумму 10 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,55% годовых со сроком до погашения через два года.

Размещение облигаций запланировано на 12 апреля 2019 года.

По словам заместителя председателя правления главного финансового директора Альфа-Банка Алексея Чухлова, несмотря на большое число размещений локальных облигаций, спрос инвесторов на бумаги Альфа-Банка был внушительным: книга заявок на пике превышала 25 млрд рублей. После четырех понижений ценового диапазона была закрыта сделка на 35 базисных пунктов ниже первоначально объявленного ценового диапазона.