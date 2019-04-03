Нефтяные компании подтвердили свои обязательства по сдерживанию цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке России, сообщил Reuters источник в правительстве.

Правительство РФ и нефтяники до настоящего времени формально не продлили соглашение о заморозке цен на топливо на II квартал этого года, несмотря на окончание периода действия первого соглашения 1 апреля.

«Нефтяные компании на совещании в правительстве подтвердили свои обязательства по сдерживанию цен на внутреннем рынке. В какой форме они фиксируются — касается только правительства и компаний», — отметил источник в Кабмине.

Источники в двух нефтекомпаниях отметили, что помимо отсутствия соглашения также нет ясности относительно изменения требования дополнительного объема поставок бензина и дизтоплива на внутренний рынок, а также окончательных решений по корректировке формулы демпфирующей надбавки, с которыми также планировалось определиться для подписания продленного соглашения к началу текущей недели.

Для изменения формулы демпфирующей надбавки, увеличивающей выплаты нефтяникам из бюджета, требуется найти источники его пополнения.



Как указывает Reuters со ссылкой на «Ведомости», 4 апреля у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева состоится совещание, на котором будет обсуждаться вопрос продления заморозки цен, квазилицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов, а также необходимое для внутреннего рынка количество топлива.