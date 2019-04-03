Минэкономразвития уточнило перечень банков, которые уполномочены выдавать льготные кредиты малому и среднему бизнесу (МСБ). Общая сумма выдаваемых кредитов превышает 24 млрд рублей.

Всего с банками было заключено 612 кредитных соглашений. Первые льготные кредиты были выданы уже в феврале 2019 года. Малый и средний бизнес может получить льготный кредит на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до десяти лет и на пополнение оборотных средств — до 100 млн на срок до трех лет.

Кроме того, сократилось число уполномоченных кредитовать МСБ банков с 70 до 69. Из них 61 банк активно выдает льготные кредиты, шести банкам установлен «нулевой лимит»: в текущий момент им не выгодно выдавать кредиты при ставке субсидирования 2,5%, но при ее увеличении они готовы кредитовать МСБ. Еще два банка не подписали соглашение о предоставлении субсидии и планируют выйти из программы. С актуальным перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства.

Заемщик вправе обратиться в любой из уполномоченных банков для получения кредита. Уполномоченный банк рассматривает возможность предоставления кредита в соответствии с правилами и процедурами, принятыми в банке.