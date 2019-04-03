Россия нуждается в большем объеме золотовалютных резервов, учитывая структуру экономики и санкционные угрозы. Такую точку зрения высказал первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на Биржевом форуме.

«Резервы — это всегда издержки, потому что оптимально не иметь никаких заначек и резервов, все на 100% эффективно использовать, можем ли мы себе это позволить? Ну конечно, нет. Потому что мы не управляем ценой на нефть, и это главный фактор, второе — у нас есть вот эти санкционные истории. Поэтому, конечно, мы как государство, обеспечивающее суверенитет, обеспечивающее макроэкономическую стабильность, наверное, должны иметь, учитывая структуру экономики и внешний фон, резервы несколько повыше», — пояснил Швецов.

В беседе с журналистами первый зампред ЦБ, однако, не уточнил, каким должен быть уровень золотовалютных резервов.

«Мы раскрываем эту информацию в квартальных обзорах и годовом отчете. Ждите годовой отчет ЦБ. Возможно, там будут какие-то цифры», — сказал Швецов.

Банк России существенно перекроил структуру валютных активов Объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличился за годовой период с июля 2017 по июнь 2018 года на 40,4 млрд долларов, до 458,1 млрд.

Проект годового отчета Банка России за 2018 год Госдума начнет рассматривать в мае.

В прошлом году ЦБ существенно изменил структуру своих активов в иностранных валютах и золоте, сильно снизив долю долларов США и значительно увеличив долю китайского юаня. Согласно материалам регулятора, доля доллара США в золотовалютных активах ЦБ уменьшилась за отчетный годовой период более чем вдвое — с 46,3% на 30 июня 2017 года до 21,9% на аналогичную дату 2018-го. Основное снижение пришлось на последние три месяца отчетного периода: на 31 марта 2018 года доля доллара равнялась 43,7%.