В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России. Он, в частности, предполагает блокировку активов «двух или более» крупнейших российских банков. Под ограничения могут попасть Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк.

В проекте предусмотрена и более мягкая мера — ужесточение или запрет на открытие счетов в этих банках.

Документ предполагает запрет на сделки с российским суверенным долгом и на любые инвестиции в энергетический сектор. Также предполагается блокировать активы иностранцев, которые инвестируют в российский энергетический рынок.

Кроме того, предлагается отказывать во въезде в страну «любым высокопоставленным иностранным политическим лицам или олигархам», которые, по мнению исполнительной власти, вмешивались в выборы в США.

Как отмечается в тексте документа, глава Минфина должен заблокировать все активы и трансакции организаций, связанных с оборонным и разведывательным сектором России, то есть «являются их частью или действуют в их интересах или от их имени».



Ограничения предлагается внести до подтверждения того, что Москва не «вмешивалась в американские выборы минимум два цикла подряд».