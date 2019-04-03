Эксперты антивирусной компании ESET зафиксировали новую фишинговую атаку в мессенджере WhatsApp. В компании отмечают, что вирусные уведомления отправляются с русскоязычного ресурса.

Как сообщает Банкир.Ру , ссылаясь на Primamedia.ru, злоумышленники рассылают сообщения, предлагающие поменять зеленый цвет интерфейса WhatsApp на любой другой цвет, а для активации пользователя просят перейти по ссылке и установить расширение, которое является вредоносным. Оно до сих пор доступно в интернет-магазине Chrome и на сегодняшний момент число загрузок достигло почти 16 тыс.

Смартфон заражается трояном для показа рекламы. При этом демонстрация рекламных баннеров начинается только во время использования WhatsApp.