Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, касающиеся введения государственного регулирования цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Авторами одного законопроекта выступила группа депутатов от «Справедливой России», второго — от КПРФ, уточняет ТАСС.

Первый законопроект предполагал введение государственного регулирования розничных цен в отношении подакцизных видов топлива: автомобильного бензина, дизельного топлива, прямогонного бензина, бензола, параксилола, ортоксилола, авиационного керосина, средних дистиллятов. При этом рост розничных цен на такие нефтепродукты ежегодно не может превышать прогнозируемый уровень инфляции, установленный законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

«Анализ структуры формирования цены моторного топлива показывает, что в России чрезвычайно высокие наценки как в розничном, так и в оптовом сегменте, составляющие около 20% его стоимости, тогда как в мире объем указанных наценок составляет около 10%», — указывается в пояснительной записке к документу.

Согласно тексту второго законопроекта, с 1 января 2019 года предлагалось ввести государственное регулирование розничных цен на бензин автомобильный (всех видов) и на дизельное топливо, а также торговых надбавок (наценок) к ценам на них путем установления их предельных уровней. Авторы документа предполагали наделить правительство полномочиями по установлению порядка такого государственного регулирования.

«Как показала ситуация с налоговым маневром, была сделана ставка на поддержку экспортеров нефти и нефтепродуктов, в то время как рядовые потребители попали в уязвимое положение. Рост цен на ГСМ происходит на фоне сложной социально-экономической ситуации в стране», — считают депутаты от КПРФ.



Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству выступил против принятия законопроектов. По мнению членов комитета, предлагаемые нормы не соответствуют принимаемым на высшем государственном уровне мерам и противоречат международным обязательствам РФ, поскольку Россия, являясь государством — членом ЕАЭС, в соответствии со статьей 79 «Взаимодействие государств-членов в сфере энергетики» договора о Евразийском экономическом союзе призвана соблюдать принципы обеспечения рыночного ценообразования на энергетические ресурсы.

