В Совете Федерации разработаны поправки к проекту федерального закона «Об основных гарантиях прав многодетных семей в Российской Федерации», предусматривающие единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей на третьего и последующих детей. Соответствующие предложения и проект поправок содержатся в письме председателя комитета Совфеда по регламенту Андрея Кутепова вице-премьеру Татьяне Голиковой (есть в распоряжении РИА Новости).

«Считаю необходимым закрепить обязанность субъектов Федерации по принятию мер, направленных по пропаганду положительного образа многодетной семьи как одного из векторов государственной семейной и демографической политики», — говорится в письме.

В настоящее время, отмечает Кутепов, законопроект предполагает выплату 50 тыс. рублей только при рождении третьего ребенка, «что ставит в неравное и унизительное положение семьи, у которых родился четвертый и последующие дети». Сенатор считает необходимым дополнить это положение упоминанием «третьего и последующего ребенка».



Также поправки предусматривают бесплатный проезд для школьников на городском транспорте и пригородных автобусах, скидку в размере не менее 30% при оплате коммунальных услуг для многодетных семей и бесплатное питание в школах для детей из таких семей вне зависимости от величины семейного дохода.