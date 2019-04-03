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• Россияне назвали самые надежные банки. По результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob для Банки.ру, более 70% граждан считают самым надежным Сбербанк. На втором месте ВТБ — его выбрали 50% опрошенных. Третье место занял Альфа-Банк, его считают одним из самых надежных 20% опрошенных. В первую пятерку вошел Газпромбанк — его выбрали 17% опрошенных, и Россельхозбанк (13%).

• Росстат разъяснил результаты исследования условий жизни населения. «Комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ. Его методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики», — пояснили в статистическом ведомстве. Ранее Росстат сообщил, что российской семье требуется минимальный доход в 58,5 тыс. рублей для «сведения концов с концами». Согласно данным, 79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода, 14,6% семей признались, что сталкиваются с «большими затруднениями». Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Росстату необходимо разъяснить данные о бедности россиян.

• В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России. Он, в частности, предполагает блокировку активов «двух или более» крупнейших российских банков. Под ограничения могут попасть Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк. В проекте предусмотрена и более мягкая мера — ужесточение или запрет на открытие счетов в этих банках.

• Банк России разработал и утвердил критерии для принятия решения о финансовом оздоровлении кредитной организации, чтобы это решение опиралось на формализованные и рассчитываемые факторы и показатели, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, важнейший фактор для принятия решения о санации — оценка рисков стабильности банковской системы, она проводится с учетом семи факторов и 30 расчетных количественных показателей. Поздышев уточнил, что рассматривается «большое количество счетных показателей, которые позволяют сравнить банки, находящиеся в нестабильном финансовом положении, для обоснованного принятия решения о том, будет лицензия отзываться или Центральный банк принимает решение о финансовом оздоровлении».