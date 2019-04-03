Центральный банк России разъяснил, что на договоры, которые предоставляют защиту по нескольким видам страхования, распространяется такой же порядок возврата страховой премии в случае отказа страхователя от договора в период охлаждения, как и на обычные договоры добровольного страхования. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«При отказе от страховки в период охлаждения страховая компания обязана вернуть заплаченные за полис деньги в полном объеме, если договор страхования не вступил в силу. Если же договор начал действовать, страховщик вправе удержать при возврате средств часть премии, пропорциональную количеству дней, прошедших с начала действия договора», — говорится в сообщении.

Период охлаждения, в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, составляет не менее 14 календарных дней. Период охлаждения касается практически всех распространенных видов страхования, за исключением некоторых, например страхования выезжающих за рубеж.

В период охлаждения от договора комбинированного страхования страховщики могут удерживать часть страховой премии, которая приходится на страхование выезжающих за рубеж или иные виды, исключенные из указания регулятора. «Данное удержание не соответствует требованиям Банка России, поскольку возврату подлежит вся страховая премия, даже если ее часть по договору комбинированного страхования приходится на виды, не подпадающие под действие указания», — отмечает ЦБ.