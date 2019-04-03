Центробанк опубликовал новый список кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг.

Как поясняет пресс-служба Банка России, регулятор в соответствии с собственным указанием от 6 ноября 2014 года № 3439-У размещает реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг, на своем официальном сайте и в «Вестнике Банка России». Кредитная организация признается значимой на рынке платежных услуг с даты опубликования указанного реестра в «Вестнике».

По состоянию на 3 апреля 2019 года в список входят 30 кредитных организаций (они перечислены у ЦБ по возрастанию номеров лицензий):