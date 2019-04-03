Нехватка активов Русского Ипотечного Банка для исполнения обязательств перед кредиторами на момент признания банка банкротом составляет 3,018 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

Согласно данным сводного отчета временной администрации, опубликованного на сайте регулятора, активы банка на 20 марта 2019 года оцениваются в сумму порядка 5,254 млрд рублей, обязательства — почти в 8,272 млрд.

Арбитражный суд Москвы 20 марта этого года принял решение о признании Русского Ипотечного Банка банкротом.

Русский Ипотечный Банк лишился лицензии 23 ноября 2018 года. «В ноябре 2018 года в связи с оттоком значительной части клиентской базы (порядка 50% средств юридических лиц) произошло резкое ухудшение финансового состояния КБ «Русский Ипотечный Банк», связанное с острым дефицитом ликвидности. По этой причине банк оказался не способен своевременно исполнять свои обязательства перед клиентами», — говорилось в сообщении регулятора.

«Дыру» в капитале Русского Ипотечного Банка на момент отзыва его лицензии Центробанк оценил в 1,8 млрд рублей.



В середине марта ЦБ сообщил, что временная администрация Русского Ипотечного Банка, назначенная в связи с отзывом его лицензии, в ходе обследования обнаружила признаки операций по выводу активов банка посредством приобретения неликвидных ценных бумаг.