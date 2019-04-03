Правительство РФ рассматривает возможность выдачи материнского капитала при рождении первого ребенка. Об этом в среду заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я не буду скрывать: конечно, и такие варианты тоже обсуждаются», — сказала она, отвечая на вопрос, какие меры необходимы для увеличения рождаемости и возможно ли введение материнского капитала на первого ребенка.

Голикова добавила, что, «скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей». «Это связано со многими аспектами, в том числе... с необходимостью обеспечения и сохранения нации российской», — подчеркнула вице-премьер.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сертификат выдается за рождение второго или последующих детей. Размер материнского капитала составляет сегодня 453 тыс. рублей. Программа продлена до конца 2021 года.