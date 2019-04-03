Московский филиал Россельхозбанка открыл новый офис в городе Электростали. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Новый офис оснащен современным оборудованием и предоставляет полный комплекс банковских услуг. Входная зона офиса оборудована пандусом для инвалидов и кнопкой вызова помощи.

Клиенты в новом отделении могут оперативно получить подробные консультации специалистов по продуктам и услугам банка для физических лиц. Корпоративным клиентам предлагается расчетно-кассовое обслуживание, широкий перечень кредитных программ, возможность размещения депозитов и дистанционное банковское обслуживание.

Офис располагается по адресу: ул. Победы, д. 17, к. 1.