Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг РНКБ на уровне «А(RU)» и изменило прогноз на «позитивный». Об этом сообщается в пресс-релизе АКРА.

«Подтверждение кредитного рейтинга РНКБ обусловлено улучшением оценки риск-профиля при одновременном снижении оценки фондирования и ликвидности до удовлетворительной. Также кредитный рейтинг отражает устойчивый, но концентрированный бизнес-профиль РНКБ и его сильную позицию по достаточности капитала. Кроме того, факторами определения рейтинга являются умеренная степень системной значимости банка для экономики РФ и очень сильное влияние государства на его кредитоспособность согласно методологии АКРА», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает высокую вероятность экстраординарной поддержки банка органами власти. РНКБ является доминирующим игроком на Крымском полуострове. Банкротство банка может привести к существенному ухудшению экономики Республики Крым и несет определенные риски для населения, поскольку РНКБ проводит существенный объем социальных платежей. Государство обладает акционерным и операционным контролем над деятельностью РНКБ. АКРА считает, что государство оказывает очень сильное влияние на деятельность банка.

Оценка бизнес-профиля учитывает риски региональной специфики деятельности РНКБ. Банк сохраняет значительный буфер абсорбции потенциальных убытков по регулятивным требованиям. Способность РНКБ генерировать новый капитал на уровне группы остается умеренной.

Повышение оценки риск-профиля банка со «слабой» до «удовлетворительной» обусловлено улучшением качества его портфеля ссудной задолженности. Доля проблемной и потенциально проблемной задолженности РНКБ составляет менее 5% портфеля, что говорит о высоком качестве ссудных требований. АКРА отмечает, что, несмотря на активное наращивание кредитного портфеля, в том числе за счет увеличения займов, предоставленных розничным клиентам и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), концентрация кредитного портфеля банка остается высокой.

Снижение оценки ликвидности и фондирования с «адекватной» до «удовлетворительной» отражает изменение структуры активов за счет роста кредитного портфеля и, как следствие, уменьшение доли ликвидных активов на балансе банка. Одновременно АКРА отмечает сокращение зависимости РНКБ от средств физических лиц

К позитивному рейтинговому действию в отношении банка может привести успешная реализация принятой стратегии, увеличение масштаба бизнеса банка, повышение качества кредитного портфеля при сохранении доли проблемных заемщиков, снижение зависимости банка от средств крупнейшего кредитора/вкладчика по мере развития деятельности кредитной организации и улучшение позиций банка по ликвидности.

К негативному рейтинговому действию может привести ухудшение конкурентной среды в основном регионе присутствия банка, снижение кредитного качества активов и падение нормативов достаточности капитала на уровне группы.