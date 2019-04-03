Клиенты «Уралсиба» смогут оформить пакеты услуг для физлиц в интернет-банке. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В пакет услуг может входить повышенный кешбэк до 5% в рамках программы лояльности «Уралсиб Бонус», до 6,3% на остаток денежных средств по накопительным, специальные условия по вкладам и бесплатное страхование при выезде за рубеж. Также в рамках пакетов услуг предлагается персональное обслуживание в банке. Для держателей пакетов «Уралсиба» также предусмотрены доступ в бизнес-залы аэропортов Priority Pass и Lounge Key, спецпредложения от партнеров банка и круглосуточный консьерж-сервис.

Для оформления пакета услуг клиенту необходимо выполнить несколько действий. В интернет-банке нужно зайти на страницу заказа карт, выбрать в соответствии с описанием пакет услуг, нажать кнопку «Оформить». На странице заказа продукта выбрать основную карту пакета, валюту и количество карт. По желанию клиент может добавить дополнительные карты. При этом максимальное количество карт для оформления в одной валюте в рамках пакета услуг не должно превышать двух. После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Далее» и ввести пароль для подтверждения заказа.

Статус пакета после оформления будет отображаться на главной странице.